共軍艦艇數量超越美國 分析：實戰能力仍慘輸美軍！

中共解放軍的海軍船艦數量已超越美國，但美軍實際的品質及戰略打擊能力仍海放解放軍的船艦！（路透）

2018-10-28 06:54

〔即時新聞／綜合報導〕美國《紐約時報》日前曾報導，中共解放軍的海軍船艦數量，已經超越美國。不過，根據美國網站「工程」（engineering）分析，美國海軍雖然在數量上居劣勢，但實際的品質及戰略打擊能力仍海放解放軍的船艦！

該網站指出，截至2017年，中國戰艦的數量達317艘，美軍僅283艘，但共軍艦艇的實戰能力仍不敵美軍。美軍最大優勢為航母和兩棲攻擊艦，這2種軍艦的數量合計高達20艘，且大部份艦母都是採用核動力設計，能夠搭載第五代戰機。

反觀解放軍，目前僅2艘航母，都未採用核動力設計，限制了其航母的打擊範圍，遼寧鑑更是一艘要追溯到20世紀80年代蘇聯製造的船體。

該文章提到，雖然解放軍的驅逐艦、護衞艦有絕對優勢，但除非能部署到用巡弋飛彈，就能打擊重要目標的危險距離，否則根本對敵軍不會造成威脅。然而，美國早已把軍艦部署到日本、澳洲等盟友的港口中，這足以打擊中國的高價值目標。

此外，由於共軍的船艦多為柴油動力，噪音問題很容易被美軍核潛艇或者反潛武器捕獲。該文總結，對於中國海軍而言，與美國海軍對抗，是一個不明智的選擇。