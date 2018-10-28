匹茲堡槍擊多人傷亡 川普表示關心

2018-10-28 00:14

〔中央社〕美國警方表示，匹茲堡一座猶太會堂附近今天早上發生槍擊事件，造成「多人死傷」。川普總統表示，他正關注此事發展。

警長藍道（Jason Lando）今天告訴記者，槍擊案據報發生在松鼠丘區（Squirrel Hill）生命樹（Tree of Life）會堂附近。

他說，民眾應「避入安全地點」，並通報任何不尋常的活動。

川普推文說：「執法人員已在現場，松鼠丘區民眾應繼續掩蔽。似乎有多人傷亡，請小心目前還逍遙法外的凶嫌，上帝保佑大家。」