「他像住在成年人身體的14歲少年」 美炸彈包裹男曾被捕9次

2018-10-27 22:28

〔即時新聞／綜合報導〕美國民主黨日前接連收到炸彈包裹威脅，27日美國司法部宣布破案，將56歲的白人男子薩尤科（Cesar Sayoc）逮捕，經警方調查後得知，他有竊盜、傷害及毒品等前科，曾替薩尤科辯護的律師羅威（Ronald S. Lowy）表示，「他就像是個住在成年人身體裡的14歲少年。」

綜合外媒報導，羅威表示薩尤科是名「川粉」，而且似乎是近年才開始「政治覺醒」，他經常在推特上發文表示對美國總統川普的支持，如轉貼相關新聞報導、參加造勢晚會、穿戴寫有川普競選口號的棒球帽，同時也會張貼種族歧視及一些荒謬的謠言貼文，如德國總理梅克爾是希特勒的私生女、美國脫口秀名嘴歐普拉希望白人全死光等。

報導指出，薩尤科曾任職脫衣舞者、披薩外送員、兼差DJ、及職業摔角手等行業。2009年金融海嘯時，薩尤科在佛州購入的屋子遭到查封，雖然事後搬去和父母同住，但大多時候他都是住在一台白色廂型車裡，而他這次寄出的14個炸彈也是在車中製作的。

據了解，目前薩尤科被5項聯邦罪名起訴，最高恐面臨48年有期徒刑，另據資料顯示，在本起炸彈案前，他被警方逮捕的次數已高達9次，包括竊盜、傷害、詐欺、持有毒品以及違反緩刑規定等罪。