74年柯基情緣劃下句點 英女王最後一隻柯基犬病逝

女王伊莉莎白二世90歲生日的肖像照，左下角的柯基犬為惠斯皮爾。（歐新社）

2018-10-27 20:48

〔即時新聞／綜合報導〕英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）愛狗聞名世界，其中尤其鍾愛「柯基犬」，總計陸續擁有過30隻以上，而她飼養的最後一隻名叫「惠斯皮爾」（Whisper）的柯基在一週前病逝，終年12歲。

綜合外媒報導，儘管惠斯皮爾不是「皇室柯基後裔」，但也是女王的愛犬之一，原先由女王桑德林漢莊園管理員芬威（Bill Fenwick）飼養，不過芬威於2年前去世後，女王便將惠斯皮爾帶回王室，自此雙方形影相隨，關係相當親密。

報導指出，隨著惠斯皮爾的逝世，女王和柯基犬長達74年的緣分也暫告一段落，因女王年事已高，在2015年89歲時，決定停止繁衍、飼養新的柯基犬，目前女王身邊僅剩2隻狗陪伴，均是臘腸和柯基的混種狗「臘基犬」，分別名叫「Vulcan」和「Candy」。

據了解，女王在王宮接見賓客時，經常能見到柯基犬們跟隨女王出入的身影。此外，牠們也曾參與2012年倫敦奧運開幕式，得到許多特寫鏡頭，另外還有片商以此為靈感，拍攝動畫片《女王的柯基》（The Queen's Corgi），預計2019年上映。