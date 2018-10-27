中國首枚民營火箭發射失敗 衛星沒進軌道

中國「朱雀·南太湖號」火箭順利進行三級連續點火升空，雖然一、二級分離成功，整流罩分離成功，但由於三級點火後，在飛行過程中出現異常，最終未能入軌，發射以失敗坐收。（圖擷取自影片）

2018-10-27 23:15

〔即時新聞／綜合報導〕中國首枚民營運載火箭「朱雀一號」今（27日）下午4點搭載微小衛星「未來號」升空，雖然一二級分離成功，整流罩分離成功，但三級在飛行過程中出現異常，衛星最終未能進入預定軌道，發射以失敗作收。

綜合中媒報導，「朱雀一號」（朱雀·南太湖號）是由中國民營商業「航天企業藍箭空間科技有限公司」自主研發的三級運載火箭，全箭總長19公尺，箭體直徑1.35公尺，起飛重量27噸，設立起飛推力達45噸。

報導指出，「朱雀一號」順利進行三級連續點火升空，雖然一、二級分離成功，整流罩分離成功，不過火箭最終在三級點火後，於飛行過程中出現異常，衛星沒能重成功入軌。

對此，藍箭航天CEO張昌武認為，朱雀一號只要豎在發射場，就已經是一種重大勝利，接下來將對這次發射進行分析後，給出官方報告，未來仍會繼續推動火箭研製。

相關消息被轉貼到PTT上，台灣網友對此酸說，「怎會被發現？ 一定是埋不夠快」、「太扯了吧 這個消息竟然沒有鎖住」、「全國封鎖新聞，丟臉的事不能讓人民知道」、「垃圾不要亂丟到太空」、「又在製造垃圾了 果然是世界毒瘤」。