查爾斯王儲傳記揭與黛妃不合秘辛 傳女王3年後退位

由資深王室記者喬布森撰寫的王儲查爾斯（見圖）傳記中透露，英國女王伊麗莎白二世計畫在3年後，依據「攝政法」讓王儲查爾斯擔任「攝政王」。（資料照，法新社）

2018-10-27 22:43

〔即時新聞／綜合報導〕下月即將迎接70大壽的英國王儲查爾斯最近發表個人傳記，書中不只揭密查爾斯與已故的黛安娜王妃的婚姻關係，還透露高齡92歲的女王伊麗莎白二世將在3年後、95歲時正式退位，將權力交給查爾斯。

綜合外電報導，由資深王室記者喬布森（Robert Jobson）撰寫的王儲查爾斯傳記《70歲的查爾斯：思想、希望、夢想》（Charles At Seventy: Thoughts, Hopes and Dreams）中透露，英國女王伊麗莎白二世計畫在3年後，依據「攝政法」讓王儲查爾斯擔任「攝政王」，儘管查爾斯無法成為國王，但終於能夠掌握實權。

傳記中還首次證實王儲查爾斯與黛安娜王妃的不合傳言，查爾斯表示，他相當後悔娶了黛安娜王妃，在1981年7月29日的婚禮之前，兩人甚至只見過12次面，而查爾斯在婚前就已發現他們其實不太合，有考慮過悔婚，但最後還是硬著頭皮完婚。

《70歲的查爾斯：思想、希望、夢想》一書由資深王室記者喬布森耗費1年半的時間，途中甚至跟著查爾斯出訪世界各國，才書寫完成。