「黑人幾乎人人是罪犯」 16歲非裔少女堅稱自己是白人

2018-10-27 19:10

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名非裔少女24日在知名脫口秀節目「Dr. Phil」上說，「我從自己的血液中感覺到，我是個白人，而且和其他黑人比起來全無共通之處。」事後這番言論在國外網站上引起網友公憤。

綜合外媒報導，節目製作組請來16歲的崔希爾（Treasure）分享人生故事，試圖協助她解決心理問題，未料，她竟在節目上大肆批評黑人，還說自己其實是白人。她提到，自己的頭髮比黑人來得柔順，嘴唇、鼻子及耳朵也比黑人小，更稱黑人的談吐充滿貧民窟的流氓氣質，而黑人總是抱持危險又罪惡的思維，幾乎人人都是罪犯。

陪同上節目的崔希爾母親夢妮（Monique）解釋，女兒從小就厭惡自己是黑人，抗拒和其他黑人小孩玩耍，偏愛白膚色洋娃娃，黑膚色的則拿去扮演奴隸，儘管她努力讓崔希爾接受自己是黑人，卻被女兒駁斥「太無知」。

主持人麥格勞（Phil McGraw）回應，「如果你認為自己是白種人，剛好我就是名白人，我得說，我們並不歡迎你。因為你說那些正派、具同情心且充滿愛的一群人（黑人）醜陋、可恨又噁心。」

針對崔希爾的發言，多數網友指責她「種族主義」，並開始人肉搜索她，不過也有人在推特上說，「這名可憐的女孩已經心理失常了，她的自我印象扭曲，我不知道她能不能痊癒。」一名心理學家則認為，「我們的社會存在文化、階級和種族問題，她不是討厭黑人，她真正討厭的是自己。」但也有人質疑節目的真實性。