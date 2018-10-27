日本列車翻車事故...日鐵道歉啟事連刊13年

日鐵成立了「事故歷史展示館」，將事故中損毀、報廢的車體展出，讓員工引以為戒。（圖擷取自JR東日本）

2018-10-27 20:19

〔即時新聞／綜合報導〕13年前，日本JR福支山線列車翻車事件造成107人死亡，堪稱日版普悠瑪事件。而日本當局為了避免再次發生，除了規劃一系列的改善計畫，更在官網刊登道歉聲明長達13年。

普悠瑪列車事件後，不少日本媒體對此進行報導。今日（27）日本富士電視台節目中，提到普悠瑪事件宛如2005年的JR福知山線出軌事故。2005年日鐵JR福知山線發生出軌事故，當初日本也是因過彎時車速過快，使得列車在過彎時出軌撞進一棟大樓1樓的室內停車場，也造成107人死亡、562人受傷。

日鐵在事發後不僅進行全面檢討，更新相關防護系統，也把事發過程做成模擬動畫，當作駕駛訓練時的教材，更成立了「事故歷史展示館」，將事故中損毀、報廢的車體展出，讓員工引以為戒。

此外，更在官網刊登道歉啟事，表示「2005年4月25日，我們奪走了106名顧客的寶貴生命，造成了極其嚴重的事故，也使500多人受傷。我們為死者的靈魂祈禱，我們向所有遇難者家屬，受傷人員及其家屬致以誠摯的歉意。」而這個道歉啟事，一刊登就是13年，至今未曾撤下。希望無時無刻都能記得這個慘痛的教訓，避免意外再度發生。