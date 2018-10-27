爸爸9年不剪指甲捲曲泛黃 兒怕同學看見：送到校門口就好

中國一名男子9年都沒剪過左手的指甲。（圖擷自梨視頻）

2018-10-27 18:37

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣東廣州一名36歲的雷先生，9年多來左手都沒剪過指甲，導致他的指甲又長又黃，不僅時常遭人非議，也讓他的小孩感到相當不好意思，每天上學只敢讓雷先生送到校門口，不讓他到學校裡面。

綜合中媒報導，雷先生自2009年後就從未剪過左手的指甲，甚至每年都特地花5000人民幣（約新台幣2萬2）保養，定期把指甲磨光、磨亮，因此目前最長的指甲已經長到13公分。然而平時在市場擺攤做生意的他，在整理貨物上似乎沒有因為指甲太長而受到太大影響，甚至反而吸引許多顧客要求和他合照。

不過，雷先生的指甲已經長到捲曲、泛黃，附近的商家見狀都表示「看著看著就很不舒服」，同時雷先生自己的兒子也感到受不了，要求父親開車載他去上學時，只要開到校門口就好，不要進去學校裡面，深怕同學們會問起爸爸指甲的事。

雷先生表示，未來應該還會替指甲塗上指甲油保養，「畢竟都留那麼久了，對我來說也已經習慣了。」

事實上全世界指甲留最久的是印度一名82歲的老翁齊拉爾（Shridhar Chillal），他左手的指甲一共留了66年，總長超過9公尺，直到今年7月他才忍痛將指甲剪掉。