櫃姐相親全身名牌 慘遭男方打槍「養不起」

2018-10-27 21:31

〔即時新聞／綜合報導〕中國有女子與聊了1個月的男網友相約見面，特地穿著一身名牌，只為了表現自己過得不錯、經濟獨立，不料「聰明反被聰明誤」，男子會後卻傳訊表示「養不起妳」並將她封鎖。

據《城市熱報》報導，沈女是名櫃姐，在微信上與徐男認識，兩人相談甚歡。一個月後決定見面相親，沈女向表姊及同事借來名牌腰帶、項鍊及卡地亞手錶，自己也翻出少用的LV包包，將行頭全副武裝，只為了給男方一個「經濟獨立」的好印象。

雙方見面時，原本總是引領話題的徐男卻不見過去活躍，只問沈女「妳這一身，都是名牌吧？」沈女點頭向他介紹身上幾個品牌的故事，還稱「喜歡過精緻的生活」。她心想「這樣會打開話題，也讓他覺得我比較有格調。」不過徐男卻顯得沉默許多。

當時沈女只覺得「對他印象還不錯，就是有點悶。」直到沈女回家收到徐男傳訊，「在網上，我們確實聊得很好很開心，但到了現實，我才發現，我根本配不上妳、也養不起妳…很抱歉。」她想解釋卻發現自己已經被拉進黑名單，訊息無法發送。

徐女感嘆，「感覺自己聰明反被聰明誤了。」強調自己不是拜金女個性，只是想要給對方一個好印象。兩人除了微信，沒有交換其他聯絡方式，現在女方想找人也找不到，只好求助媒體。沈女表姊也喊話，「要是男方能看到這條新聞就好了，好歹給她一個解釋的機會呀。」