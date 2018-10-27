中國最強「男女雙修」淫僧 「佛系一帶一路」戰略曝光！

港媒今日披露中國淫僧釋學誠的「佛系一帶一路」戰略。（美聯社）

2018-10-27 15:48

〔即時新聞／綜合報導〕中國佛教協會和中華宗教文化交流協會定期舉辦的世界佛教論壇，將於明日揭幕，本應主持的中國佛教協會前會長釋學誠，因為被爆出性醜聞而辭職下台，然而，近期有媒體揭露，釋學誠至今在部分弟子心中仍權威如佛，更懂得配合政府牽出「佛系一帶一路」戰略。

香港《蘋果日報》今日報導，中國淫僧釋學誠善於利用網路炒作，也很懂得配合中國政府的政策，甚至能把佛教文化與習近平提倡的一帶一路掛上「戰略關係」，令他連任多屆的全國政協常務委員，在他擔任3年多的佛教協會會長期間，形同是中國最具權力的「政治和尚」。

報導指出，釋學誠經常在受訪中大捧習近平，稱頌中國當代領導人「高瞻遠矚」，提出一帶一路政策。他還建議，中國佛教應該協助化解一帶一路上的各種與宗教衝突，提出「致力建設人間佛教，把握新時代佛教命脈，用適合現代人生活的方式，來弘揚中國佛教的聲音」。

釋學誠16歲出家，2005年擔任北京龍泉寺方丈。2015年4月20日，出任中國佛教協會會長，同時任全國政協常委、全國青聯副主席等職務。日前，中國國家宗教事務局已經表明，世界佛教論壇之後，將對釋學誠作出處分。