中國夢變噩夢！ 美學者：習近平恐讓內部經濟陷入困境

美國學者庫納賴吉斯（Markos Kounalakis）表示，中國國家主席習近平看似讓中國經濟快速增長，但主要依靠不公平的國際貿易和關稅等行為。（法新社資料照）

2018-10-27 13:53

〔即時新聞／綜合報導〕美國學者庫納賴吉斯（Markos Kounalakis）表示，中國國家主席習近平看似讓中國經濟快速增長，但主要依靠不公平的國際貿易和關稅，以及偷竊智慧財產權、獨厚特定企業及過度操縱金融等手段，很容易讓中國進入撞牆期，一旦錯估形勢，經濟將陷入困境，「習近平的中國夢很容易成為一場噩夢」。

胡佛研究所（Hoover Institution）的訪問學者庫納賴吉斯今天以「躁進的中國習近平」為題投書《邁阿密前鋒報》（Miami Herald），他表示，習近平是一個急性子，他缺乏耐性，想要在短期實現需要長期發展的「中國製造2025」計畫，習近平加快腳步的做法，很可能會遇到撞牆期。

他指出，在中國內部，習近平為了鞏固權力，利用「反貪腐運動」排除異己，讓習近平、共產黨和中國成為不潔的三位一體，以「再教育」新疆維吾爾族人殺雞儆猴，習近平認為中國政權合法性建立在無止盡的經濟成長，但實際上是不可能的謬誤。

庫納賴吉斯認為，中國看似無窮盡且快速的經濟增長，一直依賴公平的國際貿易和關稅，以及偷竊智慧財產權、獨厚特定企業及過度操縱金融等手段。他說，習近平提出的「一帶一路」倡議計畫，也讓其他國家懷疑中國的意圖，最後可能導致相關國家債臺高築，習近平試圖透過快速擴張政治、經濟和軍事，最終將被視為短視近利的行為。