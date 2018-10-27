世界遺產美景再成亡命崖 男女陳屍2286公尺谷底

世界遺產美國加州優勝美地國家公園（Yosemite National Park），25日驚傳有一對男女陳屍在園內塔夫特角（Taft Point）7500英尺下的山谷。（美聯社）

2018-10-27 10:54

〔即時新聞／綜合報導〕世界遺產的美國加州優勝美地國家公園（Yosemite National Park），景色壯麗，園內塔夫特角（Taft Point）每年更是吸引多對情侶求婚或新人拍婚紗，但25日卻驚傳有一對男女陳屍在該地7500英尺（約2286公尺）下的山谷。

綜合外媒報導，園方證實25日有遊客在谷底發現這兩具屍體，但尚未公布死者身分，全案也還在調查中，無從得知是墜崖還是自殺。

園內巡山員指出，雖然遊客可以站在懸崖上俯瞰山谷、瀑布，但塔夫特角未設欄杆，完全沒有安全設施阻擋，美景當前，一不小心可能就會跌入谷底的花崗岩裂縫身亡。他還表示，今年已有10人命喪優勝美地國家公園。

報導透露，這起意外，是自一張一名男子在塔夫特角，單膝下跪向女友求婚的照片在社群媒體瘋傳後，最新一起墜崖案。

該張照片由自由攝影師迪佩爾（Matt Dippel）於本月6日拍下，事後他上傳社群媒體，期盼找到圖中情侶，再把照片送給他們，不料圖片太美，意外引起網友熱議。

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