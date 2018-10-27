抗衡中國威脅 澳學者建議沿海部署核彈

澳洲國立大學（ANU）亞太學院的副院長弗呂林（Stephan Fruhling）建議澳洲政府，不要再依靠美國的核保護傘，應該在沿海部署短程核導彈抗衡中國。（示意圖，路透資料照）

2018-10-27 09:24

〔即時新聞／綜合報導〕中國在習近平上任國家主席以來，開始在南海各島礁的各種軍事化行為，不僅在南海填海造陸，更在島上進行一連串軍事工程。澳洲國立大學（ANU）亞太學院副院長弗呂林（Stephan Fruhling）建議澳洲政府，不要再依靠美國的核保護傘，應該在沿海部署短程核導彈抗衡中國。

《澳洲廣播公司》（ABC）報導，自20世紀初以來，澳洲一直在美國的「核保護傘」下尋求庇護，並頑固地停止討論、禁止製造核武器，但如果澳洲繼續與美國結盟，中國的威脅可能會升級。在最近的一篇文章中，澳洲國立大學亞太學院副院長弗呂林考慮了「不能想像的選擇」，認為隨著中國的影響，澳洲應該擁有核武自我防衛。

弗呂林表示，澳洲連綿不斷的海岸線使其具有獨特的定位，為戰術性短程核武器的理想陣地，可用於防禦來自空中和海上的威脅。他說，在公海的空戰和海戰中可以使用核武，就不會產生像傳統武器嚴重的附帶風險，澳洲可在戰爭時期建立一個海上禁區，以增加企圖對澳洲進行重大攻擊的任何國家軍事風險。

他認為，如果澳洲要啟動核武計畫，可能會影響美對澳洲的情報、武器和技術支援，鄰國印尼也可能效仿開始生產核武，但澳洲政府應該嚴肅看待開發核武的問題，必須真正感受到來自亞洲的強大力量的威脅，評估核武能否真正解決澳洲未來的安全問題，而不是逃避核武的選項。