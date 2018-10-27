美國炸彈客抓到了！嫌犯是瘋狂川粉

今天美國司法部宣布破案，逮捕一名56歲白人嫌疑犯薩尤科，被以5項聯邦罪名遭到起訴。（路透）

2018-10-27 08:03

〔即時新聞／綜合報導〕距離美國期中選舉不到幾天的關鍵時期，民主黨多位政治人物收到炸彈包裹威脅，目前發現至少有14個炸彈包裹，而收到包裹的人幾乎都曾批評過美國總統川普。今天美國司法部宣布破案，逮捕一名56歲白人嫌疑犯，被以5項聯邦罪名遭到起訴，可能面臨最高48年監獄刑責。

綜合媒體報導，美國司法部長塞森斯（Jeff Sessions）今天召開記者會表示，這名嫌犯經過證實為56歲白人男子薩尤科（Cesar Sayoc Jr.），為佛州阿文圖拉（Aventura）的共和黨註冊選民，他被依非法郵寄爆炸物、非法跨越州界運送爆炸物、威脅前總統、攻擊聯邦官員和威脅跨州貿易，等5項聯邦罪名起訴。

現年56歲的白人男子薩尤科是一名前脫衣舞者和和職業摔跤手，他具有多項前科，包括在2002年涉嫌威脅丟擲、置放、引爆破壞裝置遭逮捕；並曾因為偷竊、非法持有類固醇遭控罪。

聯邦調查局（FBI）查獲一輛屬於薩尤科的白色廂型車，車上貼滿支持川普的海報、「CNN真爛」（CNN SUCKS），以及民主黨政治人物的臉上被畫上十字瞄準線的照片。

FBI局長瑞伊（Christopher Wray）強調，幹員依據DNA和指紋證據，逮捕這名嫌犯，但可能仍有其他包裹正在運送。