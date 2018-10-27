美逮捕炸彈郵包嫌犯 恐依5項聯邦罪名起訴

2018-10-27 05:44

〔中央社〕距離美國期中選舉僅數天時間，聯邦調查局（FBI）幹員依DNA和指紋證據，今天在佛羅里達州逮捕一名涉嫌將至少14個炸彈郵包寄送給批評總統川普人士的男子。

美國司法部長塞申斯（Jeff Sessions）召開記者會指出，這名嫌犯經證實身分為賽亞克（Cesar Sayoc），他將依威脅前任總統等5項聯邦罪名遭到起訴，如判有罪，將面臨最高58年監獄刑責。

不過司法蔀後來修正塞申斯說法，表示這名嫌犯最高恐面臨48年監獄刑責。

今天的記者會中，塞申斯表示：「我們無法容忍如此的目無法紀，尤其是政治暴力。」

FBI幹員在佛州的種植園市（Plantation）逮捕這名56歲嫌犯，並拖走一輛白色廂型車，車上貼有支持川普海報、「CNN真爛」標語口號，及民主黨人士臉上塗有十字瞄準線的圖片。

FBI局長瑞伊（Christopher Wray）在記者會中指出，一個寄給民主黨籍眾議員華特斯（Maxine Waters）包裹上的指紋屬於賽亞克。

瑞伊說，可能還有其他包裹。

當FBI宣布逮捕這名嫌犯後，川普表示，如此的「恐嚇行為」是可鄙的，美國不容這樣的事發生。

他還說：「我們絕不容許政治暴力在美國生根，不能讓它發生。」「我承諾盡我作為總統所能來制止，現在就要制止它發生。」

根據美國有線電視新聞網（CNN），賽亞克目前已遭FBI拘留在佛州米拉瑪（Miramar）的處理中心。