美炸彈包裹已攔截12個！佛州逮捕1可疑男子

紐約警方派出防爆車將可疑包裹從郵局轉移至布朗克斯警局。（法新社）

2018-10-26 23:52

〔即時新聞／綜合報導〕距離美國期中選舉還剩不到兩週，近日當局各執法單位陸續都收到可疑的炸彈包裹，收件者都指明是美國總統川普的政治仇敵。目前當局警方已經攔截到12個類似的可疑包裹，其中新增的2個包裹是在佛羅里達州以及紐約市郵局攔截的，警方已宣稱在佛州逮捕了一名可能與此案有關的男子。

根據外媒報導，這波可疑炸彈包裹潮的收件人包括有前總統歐巴馬、前國務卿希拉蕊、好萊塢影帝勞伯狄尼諾等與川普有過節的人，美國有線電視新聞網（CNN）紐約辦公室也因炸彈包裹一度封鎖大樓，鬧得當局人心惶惶。對此，川普跳出來呼籲美國人民要團結，並要求相關單位徹查。

今天終於有最新進度，今天出現了第11、12個包裹，美國警方在佛州南部攔截到本來要寄給紐澤西州民主黨籍的聯邦參議員布克（Cory Booker）的炸彈包裹，同時間，在紐約市中心西52街郵局有調查到另一個又寄給CNN辦公室的可疑包裹，紐約當局也馬上封鎖郵局，並派出警方的防爆車把包裹取走，移往布朗克斯警局處理，隨後佛州警方也逮捕了一名與該案有關的可疑男子，全案持續調查中。