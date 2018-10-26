同志企鵝孵蛋成功 網友：愛的大勝利

成功將蛋孵化的同志企鵝斯芬（Sphen）和梅基（Magic）。（路透）

2018-10-26 23:09

〔即時新聞／綜合報導〕日前在網路造成轟動的澳洲同志企鵝斯芬（Sphen）和梅基（Magic），已成功孵化小企鵝，有網友笑稱，這比皇室的嬰兒誕生更讓人興奮。雪梨海洋生物水族館（ Sea Life Aquarium ）主管漢娜（Tish Hannan）表示，這2隻企鵝表現的非常出色，為他們感到驕傲。

綜合外媒報導，雪梨海洋生物水族館的2隻雄性金圖企鵝斯芬和梅基，在繁殖季節出現築巢等育幼行為，館方最後給了他們1顆真的企鵝蛋，滿足他們心願；館方指出，這顆蛋是來自其他異性企鵝，這對異性企鵝共有2顆蛋，但依照習性，企鵝僅會照顧1顆蛋，於是便交給斯芬和梅基孵育。

在斯芬和梅基盡心照護下，終於孵出小企鵝，館方暫時取名「史芬奇」（Sphengic）；水族館企鵝部門主管漢娜指出，野外的同志企鵝伴侶並不罕見，但會共同孵蛋的卻很少見；漢娜也說，這對「爸爸們」非常出色，替斯芬和梅基感到驕傲，他們是相當盡責的雙親，小企鵝在他們的照顧與寵愛下會健康成長。

剛出生的小企鵝還無法確定性別，館方將在數週後進行驗血，再邀請民眾為小企鵝命名；有網友提到，這對企鵝代表愛的勝利，更說小企鵝比皇室嬰兒出生更讓人振奮。