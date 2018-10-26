感人！殘疾狗狗一路相伴 腦麻小女孩手術後開心能走路

艾比從瑪雅小時候就形影不離的跟在她身邊，成為瑪雅日益強壯的最大助力。（圖擷取自IG mightymissmaya）

2018-10-26 20:39

〔即時新聞／綜合報導〕「我正在走路」！美國密西根一名4歲女孩瑪雅（Maya Tisdale），在2歲時被診斷罹患腦性麻痺，從小就無法靠自己行走。在今年瑪雅接受了背部神經手術，原本醫生預估瑪雅要花費6個月才能走路，但在手術後不到2個月瑪雅就踏出了手術後的第一步，讓一路伴隨她長大的狗狗艾比（Abby）也超級興奮。

根據外媒報導，瑪雅在2歲時被檢查出罹患腦性麻痺，腦性麻痺將影響患者的手臂與腿部，依照嚴重程度，有些患者可能永遠不能走路，而有人則需要依賴助行器的輔助。瑪雅在今年接受背部部分神經切除手術，原本預計要6個月才能恢復行走能力，沒想到在手術7週後的7月1日就邁出了第一步。

瑪雅復健良好的消息不但鼓舞了她的家人，從小與她一同長大的狗狗艾比也十分興奮。艾比從瑪雅小時候就形影不離的跟在她身邊，成為瑪雅日益強壯的最大助力。同時艾比也是一隻有殘疾的狗，牠出生時就缺少了右腳掌，無法與其他狗狗一樣正常的走路，與可說是瑪雅同病相憐。

近期瑪雅與艾比的故事也被剪成一部短紀錄片，於21日發布在Youtube上，短短5天內就吸引了超過190萬次的觀看，感人的故事也惹哭不少網友。

期瑪雅與艾比的故事紀錄片