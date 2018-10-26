福島311核輻射威脅仍在？ 聯合國專家籲日本停止居民回遷

2018-10-26 22:35

〔即時新聞／綜合報導〕日本311大地震發生至今7年多，當時福島第一核電廠嚴重受損，導致大量放射性物質外洩，事後政府頒布「疏散令」要求周邊居民搬遷避難，直到近年才陸續解除部分災區的指示。不過聯合國人權專家25日表示，目前核電廠附近的輻射水平仍未達到安全標準，日本政府應停止讓孩童及育齡婦女遷回周邊地區。

綜合外媒報導，聯合國關注環境及人權問題獨立調查員通賈克（Baskut Tuncak）提出的報告中，指出日本政府在311災情後，將福島的可接受輻射水平，由每年1毫西弗（mSv）提升至20毫西弗，足足提高20倍，加上現在災區周邊的輻射水平也尚未回到事發前「普遍認為」的安全標準，擔心過量輻射恐對兒童造成潛在威脅。

通賈克提到，日本作為聯合國「兒童權利公約」締約國，應有義務確保兒童的健康及安全，避免其暴露在核輻射及其他有害物質的影響下。過去德國曾建議日本將標準降回每年1毫西弗，當時日本也表示會展開相關工作，最後卻未落實，「日本政府似乎完全置若罔聞，這點讓人失望。」

據了解，日本政府計劃在未來5年內解除所有的疏散令，另外自2017年3月起，福島當局也停止提供對疏散區以外自行避難的人提供住房補貼。為此通賈克認為，無論是被疏散或是自行疏散的人，都得承受極大的回遷壓力，「許多人認為自己是被迫回到了不安全的地區。」