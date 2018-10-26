俄國女體重300公斤 鄰居怨「公寓被震成危樓」

2018-10-26 20:50

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯有名36歲女子盧登可（Natalia Rudenko）體重直逼300公斤，她的鄰居克里莫娃（Galina Klimova）聲稱，重量級的盧登可讓公寓成了危樓，還指控盧登可洗澡時，會滲出小溪，弄濕自家牆壁。有網友驚呼「300公斤還能走路，不愧為戰鬥民族」。不過盧登可將進行胃繞道手術，以減除多餘體重。

據英國《太陽報》，家住俄羅斯伏爾加格勒（Volgograd）的盧登可，被認為是全俄羅斯最有「份量」的女性，不過住在盧登可樓下的87歲老婦克里莫娃對她的體重充滿怨言；克里莫娃指出，因為公寓老舊，每當盧登可走路時，天花板就會嘎吱作響，讓她非常擔心有天盧登可會踩破天花板，整個人掉到自己家中。

更令克里莫娃憤怒的是，盧登可洗澡時，浴室的天花板會滲出她的洗澡水，讓牆壁溼掉，整個浴室因此便的十分潮濕，樓板也崩落，還打到自己孫子。

原來盧登可19歲結婚時，體重已經到達146公斤，但是體重超標下，造成盧登可流產，連丈夫也離開她；痛失摯愛讓盧登可陷入憂鬱，只好靠吃來發洩；不過盧登可再次訂婚，未來將以胃繞道手術方式減去體重。

網友驚訝表示「300公斤還能自由移動，不愧是戰鬥民族」、「真。棉花糖女孩」、「300公斤能走路該誇獎了」；也有網友替克里莫娃聲援，指出「這種巨無霸棉花糖住在樓上誰不怕啊」。