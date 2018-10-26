都市傳說是真的！ 迪士尼證實遊客喜歡在園內灑骨灰

迪士尼園方日前向《華爾街日報》證實，有不少遊客會將親人骨灰灑在園區內。（路透）

2018-10-26 19:00

〔即時新聞／綜合報導〕不少人對迪士尼樂園的印象都多是歡樂愉快的，但是網路上流傳許多這座樂園的詭異傳說...其中就盛傳人們喜歡在園區內的主題公園偷灑親人的骨灰。而迪士尼日前也向外媒證實，有不少遊客真的會灑骨灰在樂園內，工作人員幾乎固定一段時間就要清理一次。

根據《華爾街日報》報導，對於外界流傳人們在迪士尼灑骨灰這一都市傳說，大多人都會選擇聽聽就好，但是日前在美國加州以及佛羅里達州迪士尼樂園的管理員都證實了這流言，坦承有遊客的確將迪士尼視為灑親人骨灰的首選地，他們會將親人的骨灰裝在塑膠袋或者瓶子裡偷偷藏近隨身背包或衣物，並且在沒有人注意的情況下將骨灰灑在許多有名的遊樂設施附近，其中「最受歡迎」的便是鬼屋設施「幽靈公館（Haunted Mansion）」。

這些在迪士尼的工作人員表示，當園方發現設施附近有骨灰殘留物，會馬上以「技術上困難」為理由請離遊客，並送上該設施的快速通關證明以表歉意。接著工作人員才會以吸塵器來清理骨灰。園方幾乎每一個月都至少要清理一次，內部還有代號「HEPA」的清理行動，專門處理這些遊客留下來骨灰。

雖然有遊客會認為將親人的骨灰灑在樂園內，讓他們死後也能待在自己喜歡的地方是件好事，甚至會覺得親人在園區內會幻化成鬼魂，這樣他們下次到迪士尼遊玩時，就可以感覺到已經離去的親人還在身邊與他們同樂。但迪士尼園方表示，遊客這樣的行為是嚴格禁止的非法行為，只要有遊客有類似行為，園方都會派人將其帶走。