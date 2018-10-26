上月才出事！英航坦承又有18.5萬乘客個資外洩

英國航空（British Airways）9月爆出資安危機，當時統計約有38萬名客戶個資面臨外洩，而昨（25）日又宣布另外又有18.5萬名客戶也受影響。（路透）

2018-10-26 19:01

〔即時新聞／綜合報導〕今年已發生多起國際航空資安危機，其中英國航空（British Airways）9月發生公司官網及App遭駭客入侵事件，導致38萬名客戶個資和交易資訊被竊，而英航在進行調查後，昨（25）日宣布將影響人數從38萬下修至24萬4000人，不過同時坦承，另外又有18.5萬名客戶資料在這波攻擊中遭到外洩。

據《衛報》報導，在新一波查出資料外洩的18.5萬人中，有10.8萬人的信用卡付款資料外洩，不包括信用卡驗證碼（CVV）；另外7.7萬人的外洩資料，則包括信用卡驗證碼，代表這些用戶恐暴露在被盜刷的風險中。

英航母公司國際航空集團（IAG）在聲明中指出，這批受影響的對象是在今年4月21日至7月28日期間，曾使用積分預訂機票，並使用信用卡付款的用戶。目前他們與專業的調查員和國家打擊犯罪調查局（National Crime Agency）合作，將會繼續對資安事件進行全面調查。

據了解，國泰航空和港龍航空24日爆出940萬名客戶個資外洩，而加拿大航空（Air Canada）和達美航空（Delta Airlines）也分別在今年8月及4月面臨同樣問題。