港珠澳大橋開通白海豚「歡騰起舞」？專家：荒謬可笑

建造港珠澳大橋引生態危機，遭保育專家斥責：「白海豚數量在下降！」（路透）

2018-10-26 18:05

〔即時新聞／綜合報導〕本月23日全球最長的跨海大橋「港珠澳大橋」正式啟用，中媒以「海豚跳舞慶賀」來報導，遭香港海豚保護協會主席鄭家泰批評：「荒謬可笑，海豚本來就會抬頭呼吸。」更斥責建造橋梁嚴重影響白海豚的生態。

綜合外媒報導，早在2009年，世界自然基金會就曾警告，與白海豚生態息息相關的香港水域要注意保育問題，據漁業和農業部的報告顯示，世界自然基金會擔憂的問題已經發生，2012年白海豚的數量有80隻，到2017年只剩下47隻，下降幅度達40％。

《ChinaFile雜誌》報導，香港海豚保護協會譴責建造「港珠澳大橋」時的環境影響評估未做好，包括在施工時看到白海豚出沒，停止施工30分鐘等政策，對白海豚的生態保育一點效用都沒有，導致海豚數量有所下降，鄭家泰更表示，在建造橋梁期間，大嶼山北部的海豚幾乎全部消失。

《亞洲科學雜誌》報導，香港大學太古海洋科學研究所副教授Leszek Karczmarski說：「為了有效保護海豚，應正視棲息地的保育工作，將重點放在海豚生活的核心區域和關鍵棲息地上，才有可能扭轉要滅絕的趨勢。」

據了解，「港珠澳大橋」不僅影響白海豚的生態，更是耗鉅資搭建、發生多起工安事件，施工期間導致數十名工人死亡、上百人受傷，因此許多將其稱之為「死亡之橋」。