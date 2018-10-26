獼猴當母貓面綁架小萌貓 網友大驚：「比憨智還會抱」

馬來西亞1獼猴（左）綁架小貓，抱小貓的模樣被網友認為比姚文智（右）還會抱。（左圖擷取自影片，右圖資料照）

2018-10-26 17:55

〔即時新聞／綜合報導〕近期內網路上瘋傳1段影片，在馬來西亞有隻獼猴疑似相中野貓生下的小萌虎斑貓，竟將牠從母貓身旁「綁架收養」，害母貓心急地看著自己的小孩被獼猴抱到高牆上，而彌猴則當著母貓的面替小貓除蚤，網友驚呼「比憨智還會抱」。

馬來西亞網友昨（25）日將影片上傳於臉書，鏡頭正前方有堵水泥高牆，牆腳邊有隻母貓正在尋覓自己的孩子，此時高牆上出現1隻獼猴，抱著小萌虎斑貓朝鏡頭走來，母貓發現自己的孩子被獼猴「綁架」，卻因牆太高無法爬上救援，只能聲聲呼喚自己的骨肉。

獼猴抱走小貓後也沒有想要馬上離開，反倒是在牆上與母貓相望，先撫摸小貓身上的毛，再開始細心地抓取小貓身上的跳蚤，放進口中細細品嘗，小貓在過程中也完全不見反抗之意，乖乖地蹲在地上讓「養母」幫牠清理毛皮。

許多網友看完影片後，都感到相當不可思議，紛紛留言指出「猴子也想要養貓當鏟屎官」、「猴子偷貓，壞事？好事？」、「貓媽媽一臉很無奈」、「猴子也是貓奴」、「再野性一點的猴會把小貓吃掉的」、「聽說是因爲猴子失去自己的小孩，所以想把貓咪當做自己的孩子」、「太可愛了哈哈」。

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