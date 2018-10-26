全球最高182公尺雕像下週揭幕 用掉1850公噸青銅

印度興建獨立運動英雄帕特爾（Sardar Vallabhbhai Patel）的雕像，高達182公尺，用掉了約1850公噸的青銅，是全球最高的雕像。（法新社）

2018-10-26 16:45

〔即時新聞／綜合報導〕快來看！印度為了向獨立運動英雄帕特爾（Sardar Vallabhbhai Patel）致敬，以他的肖像興建了全球最高的雕像，將在10月31日（下週三）揭幕。該雕像高達182公尺，用掉了約1850公噸的青銅。

據《CNN》報導，2010年時任古吉拉特邦首席部長的莫迪（Narendra Modi），宣布了這項工程，2013年他更說，人們在談論世界上的雕像時，都只會談到美國的自由女神像，而他希望之後建造出的帕特爾雕像，可以比93公尺高的自由女神大上兩倍。

莫迪2014年當選印度總理後，帕特爾雕像就成為他首屆任期的重要目標。監工委員會估計目前已耗資超過4.1億美元（約新台幣127億元），期間莫迪還不斷呼籲全國各地的農民捐獻金屬。

目前工人已在對帕特爾雕像進行最後潤色，「它」身上穿著襯衫、披肩和纏腰布，上面有細緻的皺褶。然而，帕特爾雕像的最高頭銜可能無法維持太久，因為孟買附近已經開始建造印度17世紀民族英雄希瓦吉（Shivaji）的雕像，高度達到212公尺。