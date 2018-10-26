黑海地區暴雨釀洪災 至少6死1失蹤

黑海地區發生洪水，至少造成6死1失蹤。圖為黑海示意圖。（路透）

2018-10-26 16:56

〔即時新聞／綜合報導〕黑海地區當地時間週三降下大雨引發洪水，至少造成俄羅斯南部6人死亡、1人失蹤。

俄媒《國際文傳電訊社》報導，該地區週三發生暴雨，對俄羅斯克拉斯諾達爾邊疆區的城市圖阿普謝及克拉斯諾達爾造成嚴重災害，至少6人死亡、1人失蹤。俄羅斯聯邦緊急情況部表示，「在搜救行動中發現6具遺體。」

克拉斯諾達爾為克拉斯諾達爾邊疆區的行政中心，緊鄰庫班河；圖阿普謝則位於黑海岸上。