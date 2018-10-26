印尼1萬8000家庭和最大垃圾山為鄰 要求增「臭錢」補助

印尼雅加達「Bantar Gebang」垃圾場臭到當地政府要發氣味補助金給附近居民。（法新社）

2018-10-26 18:32

〔即時新聞／綜合報導〕印尼雅加達首都郊區的「Bantar Gebang」垃圾掩埋場規模是東南亞中最大，雅加達政府為彌補居住在附近的民眾，每月發放20萬印尼盾（約新台幣402元）的氣味補助金「臭錢」（smelly money），但由於味道實在太臭，不少民眾嫌棄補助金太少、要漲價！

綜合外媒報導，「Bantar Gebang」垃圾場附近估計有3個村莊，共計約1萬8千個家庭，其中至少有6千個家庭以拾荒維生，佔地達110公頃的掩埋場，堆成一座座「小山」，且臭味十分濃烈，對此當地政府祭出「臭錢」補助，希望彌補居住在垃圾場附近的居民。

居民Somad說：「由於家裡都是垃圾的味道，小孩一點都不想待在家裡，只想往更遠的外面跑。」；居民Supriadi也表示，他希望「臭錢」能增加，因為垃圾帶來的氣味、灰塵和噪音對兒童來說相當不好；許多居民說，他們必須購買礦泉水來飲用、烹飪和沐浴，因為當地的水都被污染過了。

不少地方議員表示，贊同將補助金提高，亨德拉塔（Ariyanto Hendrata）更說：「我憐憫那些居民，因為雅加達政府沒有承諾過要將垃圾量減少。」，對此市長阿芬第（Rahmat Effendi）回應，政府有聽到人民的聲音，將與雅加達政府商議將「臭錢」提高的問題，及探討廢物處理和環境危害的問題。