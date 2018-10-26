喝醉釀禍！ 泰800年古牆遭噴漆 遊客恐面臨10年監禁

2018-10-26 12:26

〔即時新聞／綜合報導〕遊客到外地旅遊常有脫序行為，2名喝醉酒的外國遊客竟在13世紀的塔佩門（Tha Pae Gate）上噴漆，事後雖稱自己「醉得太荒謬」，但仍被泰國檢警逮捕、起訴，最重刑期可能面臨10年監禁。

綜合外媒報導，塔佩門具有800多年的歷史，是保護清邁城市的古牆，遊客的酒醉塗鴉行為引起當地居民憤怒，指責遊客不尊重古文物及其國家，泰國警方更是透過監視器發動搜索，遭噴漆的隔天隨即逮捕2名遊客。

《太陽報》報導，這2名遊客分別為，來自加拿大的22歲施耐德（Brittany Schneider）及來自英國的23歲弗隆（Lee Furlong），他們表示，18日凌晨的確有用黑色噴漆在歷史悠久塔佩門上分別寫下「Scousse Lee」及「B」，對此感到非常羞恥及遺憾。

施耐德及弗隆因在古文物上亂塗鴉遭到調查及起訴，若起訴成立，法官表示他們將可能面臨10年的監禁和超過43,000美元（約130萬台幣）的罰款。

弗隆表示，他喝醉酒，完全不知道發生了什麼事，警察一逮捕他們後，護照就被收走了；施耐德說：「對於我的所作所為，非常很抱歉，對不起，我現在很害怕、不知所措，只想回家。」據了解，聽證會將於2週內舉行。