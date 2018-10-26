發現美國1774年報紙 專家估：市值可能近50萬

2018-10-26 11:51

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐澤西州一名志工發現幾張1774年12月28日的費城報紙，該報紙上更有「團結或死亡」（Unite or Die）蛇形圖案，專家估價，市值最高可能來到16000美元（近台幣50萬元）。

綜合外媒報導，這幾張費城報紙是革命前的戰爭報紙，上面更有著「反叛」蛇的標誌，據了解，該蛇形圖案的設計是源於富蘭克林（Benjamin Franklin）在獨立戰爭勝利後於1754年所發表的諷刺漫畫《Join or Die》，意在呼籲政府加強中央集權。

《abc NEWS》報導，志工蘭德爾（Heather Randall）服務於「善意企業」（Goodwill），她表示，這些報紙被丟棄掉，並轉送到她的部門，她對於報紙的來歷並不清楚，只知道它是「捐贈」的，幾張報紙的頁面內緣有小鑰匙孔，這表明它們曾經被串在一起，她說道：「這就像是一次大規模的尋寶活動，你永遠不會知道會發生什麼事。」

紐約拍賣行「Cohasco」的史奈德（Bob Snyder）表示，當時的報紙和紙本刊物對於戰爭都是相當重要的宣傳工具，更估價，這幾張報紙可能市值6000美元（近18萬台幣）到16000美元（近50萬台幣）之間；對此「善意企業」表示，希望將其出售以資助教育和職業培訓等服務項目。