3大惡行曝光！ 美媒揭中國控制外國媒體手法

《美國之音》指出，許多境外媒體近年已逐漸受中國控制。（示意圖，路透）

2018-10-26 11:47

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府不僅對國內媒體信息內容嚴加掌控，近年就連部分設於海外，由非中資創立的外國媒體亦逐漸受中國箝制，《美國之音》引用美國智庫及外媒辦報人的說法，揭露中國政府「遙控」海外媒體的3大手法。

《美國之音》引述美國智庫哈德遜研究所公布的一份報告，指在美國華人人口集中的城市內中文媒體數量激增，而這些媒體的觀點日益親中。對此，美國人權組織「自由之家」高級研究員庫克（Sarah Cook）認為，中國當局祭出經典的「胡蘿蔔與棍子」獎懲辦法，迫使這些外國媒體自我審查，發布對中國有利的觀點。

庫克進一步指出，中國政府對親中媒體以刊登廣告等作法增加其收益作為獎勵，批評北京的外國媒體則採取「妨礙及破壞媒體長期財政穩定」的策略，此外，中國當局更會派出外交人員或中國境內執法人員騷擾新聞工作者及其家人，逼迫境外媒體聽命於黨。

《美國之音》也引述澳籍中裔作家齊家貞的例子，指歷年的「六四」前後，澳洲墨爾本都會舉辦公開紀念活動，許多中國裔民眾都會在當地報紙刊登廣告，以吸引更多參與者，但近年這些廣告已被當地全數中文媒體拒絕刊登，宛如遭到封殺。

齊家貞解釋說，「當地14份中文報紙從利益出發，若不封殺消息，中國駐墨爾本領事館、中國各大航空公司就不會在報紙上打廣告，而這些報紙廣告收益大減，最終可能就此活不下去」。