懸崖絕美單膝下跪照取景地 6個月內8人意外死亡

自由攝影師迪佩爾意外捕捉到這張浪漫指數破表的單膝下跪照。（圖擷自迪佩爾臉書）

2018-10-26 10:20

〔即時新聞／綜合報導〕網上流傳一張攝影師無意間拍下的絕美求婚照，引發網友討論，但這絕美的觀光勝地，卻也時常奪走遊客性命，據約塞米蒂國家公園提出的統計資料顯示，過去6個月中的死亡人數更是已經累積到8人。

綜合外媒報導，這絕美的觀光勝地是美國加州約塞米蒂國家公園，一名自由攝影師迪佩爾（Matt Dippel）一週前到國家公園拍照，原本是要拍他的朋友，但在取景窗中看到一對男女走上懸崖，男方甚至單膝下跪，意外捕捉到這張浪漫指數破表的照片。

《CBS》報導，約塞米蒂國家公園在25日時發生一對遊客夫婦墜谷身亡的事件，發言人蓋迪曼（Scott Gediman）表示，國家公園擁有美麗的山谷、瀑布等壯麗景色，遊客甚至可以步行到懸崖邊緣，但因為沒有欄杆保護，不少人為此美景犧牲性命，截至今日，今年已有超過10人死亡，且多數都是墜谷身亡。

迪佩爾表示，這個懸崖常有人求婚、示愛，但他第一次捕捉到這個難得的畫面，於是將照片PO上臉書，希望透過網路平台找到這張照片的男女主角，該照片已被分享了2萬次，更有許多網友表示「好想知道公主和王子到底是誰」！