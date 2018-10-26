安卓之父疑涉性騷離職 谷歌：已開除48名色狼員工

圖為谷歌執行長皮查伊。（法新社）

2018-10-26 10:05

〔即時新聞／綜合報導〕美國科技翹楚谷歌（Google）日前被媒體踢爆，包庇「安卓之父」魯賓（Andy Rubin）在內等3名高層工作時的「不當行為」。谷歌執行長皮察伊（Sundar Pichai）回應，過去2年來，公司已開除48名涉及性騷擾的員工，強調公司態度越來越強硬，上述員工也沒獲得半毛資遣費。

《紐約時報》引用法院文件知情人士說法指出，安卓創辦人魯賓在2013年、任職谷歌期間，要求一位女性下屬在飯店替他口交，女員工事後向公司反映遭性騷，谷歌調查後，認同女員工說法，時任執行長佩吉（Larry Page）要求魯賓離職。

報導稱，知情人士透露，魯賓2014年離職時，獲得9千萬美元（約新台幣27.8億元）的解雇金，分4年發放，因此魯賓離職後每個月仍可獲得125萬至250萬美元；知情人士指出，另外2名檯面下因「不當行為」被開除的高層，也獲得類似「英雄式送別」的待遇。

谷歌執行長皮察伊回應，過去2年，公司已開除48名涉及性騷的員工，其中有13名為高階主管，上述員工皆未獲得資遣費。皮察伊指出，上述有3人被指控「不當性行為」（sexual misconduct），公司也提供這3人一筆金額來解決問題。

皮察伊強調，谷歌嚴重看待性騷，若真屬實將強力譴責，致力提供安全的辦公環境。對於《紐約時報》報導內容，皮察伊沒有正面回應，僅說知情人士的說詞「難以閱讀」。