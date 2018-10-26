中國竊取美技術發展軍事 美國務院助卿：企圖取代美國

美國國務院負責國際安全與防核武擴散事務的官員警告，中國透過「軍民融合」等戰略，竊取美國的先進技術，推動高科技軍事發展，試圖取代美國在世界的影響力。（資料照，路透）

2018-10-26 07:49

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院負責國際安全與防核武擴散事務的官員警告，中國透過「軍民融合」等戰略，竊取美國的先進技術，推動高科技軍事發展，試圖取代美國在世界的影響力。

《美國之音》報導，國務院負責武器控制和國際安全的助理國務卿福特（Christopher Ashley Ford）24日在美國海軍學院表示，中國野心勃勃，戰略的目標不僅僅是在世界舞台上獲取權力和影響力，實際上是要取代美國的地位，從而獲得中國一直所相信的被西方帝國主義掠奪走的中心地緣政治地位和角色。

福特說，中國國家主席習近平具有野心的「中國夢」，也就是所謂的中國「民族復興」，就是要恢復他們所認為的中國在一系列領域，其中關鍵組成部分是「強大的軍事夢想」，意在發展世界級軍事，確保中國在亞洲的主導地位，並衍伸到世界影響力，而達成的手段就是從外國合法或非法獲取先進技術。

他指出，「軍民融合」根據大學，私營公司和中國武裝部隊結成深厚的伙伴關係，通過先進的民用科技，發展未來以人工智慧為主的軍事革命，並藉此獲得地緣政治利益。