超罕見！乾隆皇帝「藍金龍袍」曝光 英國軍官曾穿去跑趴

一件18世紀的中國清代龍袍日前在英國拍賣，據傳百年前曾有英國軍官穿著它跑趴。（圖擷取自bonhams網站）

2018-10-26 07:27

〔即時新聞／綜合報導〕《延禧功略》、《如懿傳》等戲劇近來相當火熱，大家對劇中男主角乾隆皇帝（1711-1799年在世）更添好奇。外媒報導，一件18世紀的中國清代龍袍日前在英國拍賣，據了解，這件藍金色的龍袍百年前落到英國軍官蕭爾（Offley Shore）手中，蕭爾軍官還曾穿著它跑趴。

英國私人邦瀚斯拍賣所（Bonhams）網站上紀載這件乾隆龍袍的相關資料，指出這是一件極為罕見的龍袍，藍色絲綢長袍繡有金線和銀線，上面繡著9條龍，抓著鑲嵌菊花的火焰般珍珠，並點綴著花朵等圖案。

龍袍拍賣者是英國軍官蕭爾的後代，蕭爾在1882年入伍，1884年轉移到孟加拉的印度軍隊，並在第二次世界大戰期間服役，1912年他和妻子去了一趟北京後，買到這件龍袍，並由後人保存迄今。

蕭爾的夫人曾在1913年信中談及，他們夫婦二人出席晚會，當時蕭爾穿上一件北京購得的漂亮「藍綢金銀袍」。

英國《每日郵報》報導，這件龍袍是在18世紀晚期為乾隆皇帝製作的，每年兩次穿著，旨在祈求雨水和豐收，預售價估計為15萬英鎊（約台幣600萬），但專家認為它可以賣得更高，將於11月8日在倫敦出售。

報導指出，邦瀚斯拍賣所中國藝術部專家馬蒂諾博士（Dr Benedetta Mattino）認為，這件衣服非常罕見，在此之前銷售的唯一一件類似衣服，價格為19萬英鎊。

馬蒂諾博士相信，這件龍袍是專為乾隆皇帝設計，且反覆地使用，後來的皇帝也曾穿過，但並不確定蕭爾軍官從哪裡購得，不過可以知道他在1913年將它穿在印度的一個化裝舞會上。