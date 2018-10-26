川普擋中美洲移民大隊 國防部將出動800美軍

2018-10-26 05:00

〔中央社〕美國總統川普今天表示，他要求國防部出兵，阻擋這波可能多是難民的中美洲移民大軍，而國防部長馬提斯很快將派遣至少800名美軍，前往南部與墨西哥的邊境。

這不是川普第一次要求軍方行動，協助解決美墨邊境長期存在的非法移民入境問題，他上午再推文指出，近來尋求跨越美墨邊境的這批移民大隊，讓美國陷入「全國性的緊急狀態」，他將派遣軍隊解決。

川普還說：「我不會讓人們非法入境美國，你們回頭是岸，要不就像數百萬（合法移民）一樣，申請成為美國公民。」

在川普推文後，美聯社引述國防部官員的話報導，馬提斯將簽署文件，派遣至少800名現役美軍，協助五角大廈已派駐在邊境的約2000多名國民兵，阻擋這次的中美洲移民大軍。

來自中美洲的移民多面臨國內政局動盪不安，在美國現有規則下，他們多在抵達邊境後，以難民身分尋求美國庇護。

據聯合國預估，這批約7000人的大隊人馬多來自瓜地馬拉與宏都拉斯，相關國家面臨貧窮及黑幫暴力問題，他們穿越墨西哥東南部邊境後，正向北朝美墨邊境移動。

有報導指出，有孩童赤腳行走至出血，一些宏都拉斯民眾仍持續前往美墨邊境尋求庇護，對他們來說，留在國內面對的暴力貧窮，比川普對待移民的態度更讓人害怕。

川普對中美洲非法移民採取零容忍立場，過去美國接受庇護申請的條件已趨嚴。司法部長塞申斯（Jeff Sessions）今年6月決定，美國不再接受以逃離幫派或國內暴力為由的庇護申請案。

跨越美墨邊境的庇護申請者，一般會先留置在專門收容所或移民監獄，直到移民法官判決是否提供庇護，通常耗時1至2個月。

隨著中美洲局勢動盪，大批人潮湧入確實對美國的收容能力造成壓力，導致許多人在受監控、但未取得合法居留身分情況下遭釋放。川普批評這是「抓了又放」式的縱放非法移民，造成美國毒品與幫派問題嚴重。

川普說這群人是「大篷車隊式」（caravan）的移民大隊，在期中選舉期間也讓移民議題再度發酵，但雪城大學（Syracuse University）的研究數據顯示，透過跨越美墨邊境尋求美國庇護的成功機率，近年來相當低。

2012年到2017年，墨西哥移民尋求庇護的拒絕率最高，達88%；薩爾瓦多的拒絕率為79％；洪都拉斯則是78％；瓜地馬拉為75％。（編輯：林治平）