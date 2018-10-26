勞勃狄尼洛與拜登成炸彈郵包目標 調查聚焦佛州

2018-10-26 03:00

〔中央社〕好萊塢老牌巨星勞勃狄尼洛和民主黨籍美國前副總統拜登今天也成為炸彈郵包的目標，如今共查獲10個類似郵包，全都是寄給共和黨籍總統川普的對頭。目前調查重點放在佛羅里達州。

這些郵包雖然沒有爆炸傷人，但共和與民主兩黨政治人物異口同聲痛斥這種恐怖主義行動。聯邦調查局（FBI）、特勤局（Secret Service）和警方已展開全國追緝行動，要查出犯案的人或是團體。

聯邦執法機構人員透露，目前調查聚焦有關佛羅里達州的線索，所有可疑郵包據信都曾經過郵政系統遞送。聯邦調查局說，其中多個郵包的寄件地址是聯邦眾議員舒茲（Debbie Wasserman Schultz）的佛州辦公室，她曾任民主黨全國委員會主席。

當局表示，這些爆裂裝置製作很粗糙，安全專家則指出，它們的目的可能是要引發恐慌，而不是殺人。

這些裝有土製炸彈的郵包先前已分別寄給民主黨前總統歐巴馬和總統候選人希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）以及美國有線電視新聞網（CNN），還有其他遭川普支持者厭惡的人物。民主黨指控川普的言行激發這類暴力行動。

紐約市警方防爆小組今天前往勞勃狄尼洛（Robert De Niro）在紐約市所設製片公司，清除一個看來類似的爆裂裝置。

這位兩度贏得奧斯卡金像獎的75歲巨星6月間出席東尼獎（Tony Awards）頒獎典禮時，曾大罵川普，獲得出席貴賓起立鼓掌。

聯邦調查局證實，有兩個炸彈郵包是寄給曾任歐巴馬副手的拜登（Joe Biden）。據傳他有可能是民主黨2020年角逐總統大位的候選人。

美國11月6日將舉行關係重大的期中選舉，全國因政治歧見陷於嚴重分裂。對於此次郵包炸彈事件，川普起初呼籲全國團結，並且譴責「政治暴力行動」，但隨後又將此事歸咎於媒體。