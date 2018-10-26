印度專家：美艦航行台海 對台灣和區域都有利

印度中國分析與戰略中心主任拉納德25日在台印合辦的印太研討會上，強調美國派兩艘軍艦航行台海，對中國發出清楚訊號，別再壓迫台灣，美堅決維護航行自由。（中央社）

2018-10-26 00:10

〔中央社〕印度中國問題專家拉納德昨天指出，美國近日派遣兩艘軍艦航行台灣海峽，向中國表明清楚立場，警告別再壓迫台灣，堅定維護航行自由，對台灣和印太區域有正面意義。

印度中國分析與戰略中心主任拉納德（Jayadeva Ranade）認為，只要美國能採取類似上述清楚的行動與立場，將可讓在區域上不斷擴張的中國有所警惕，對台灣和區域國家都有好處。

印度中國分析與戰略中心（Center for China Analysis and Strategy）與清華大學印度研究中心25日在新德里舉辦「印度太平洋地區的挑戰與機遇」研討會，共有印度與台灣多名學者發表相關論文。

拉納德以「印太地區的中國海事挑戰」為題，在研討會上分析中國近年來加速興建軍艦與航空母艦，收買島嶼、港口和基地，積極進行海權擴張。

談到美國對中國在印太地區軍事擴張的反制行動，拉納德指出，美國日前派出兩艘軍艦航行台灣海峽，這是向中國發出清楚的訊號與立場，警告中國不要再壓迫台灣，堅定維護航行自由，避免中國藉擴張控制東海、台海、南海與印度洋。

面對一些聲音認為美國此舉將導致中國懲罰台灣，對台灣反而不利，拉納德並不認同。

拉納德在研討會中場休息時告訴中央社記者，自從總統蔡英文上台，中國迄今已對台灣施予極大壓力，試問還能夠再加多少壓力？

他又指出，這並非美國首次派遣軍艦航行台海，但可清楚發現，中國這次抗議動作激烈程度比上一次降低很多，因為中國已清楚自己與美國間的實力差距。

因此，拉納德認為，美國只要繼續在印太區域採取更清楚明確的行動與立場，有機會遏阻中國海上擴張，就如同派軍艦巡航南海一樣，都是對外強調美國保護航行自由的決心，對台灣和區域國家都有好處。

他說，雖然外界多認為美國總統川普不可預測，但川普近來的政策很明顯，無論是在軍事上、貿易上或竊取他國科技等問題，就是要遏制中國擴張。