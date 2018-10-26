冷戰後最大規模！北約「2018年三叉戟軍演」惹怒俄國

北約成員國使用鐵路將戰車運往軍演地點。（歐新社）

2018-10-26 00:23

〔即時新聞／綜合報導〕北大西洋公約組織（NATO）25日起在挪威舉辦「2018年三叉戟軍演」，號稱是冷戰以來最大規模軍事演習，美國也派軍參加，被解讀為制衡俄羅斯的軍事行動，俄國當局對此表達強烈不滿。

綜合外媒報導，北約秘書長延斯．史托騰伯格（Jens Stoltenberg）指出，29個成員國均派遣軍隊參加，連同芬蘭與瑞典這2個非成員國都與北約合作，盟軍共計派出65艘軍艦、250架戰機與1萬輛軍車，以及5萬名官兵投入今年的「三叉戟軍演」，他認為，「這充分展示了我們的能力和我們共同努力的決心」。

史托騰伯格指出，此次演習大至軍艦、小至無人機都到場，目的是為測試盟國在遭遇武裝侵略後，北約恢復盟國主權的能力，軍演地區位於斯堪地那維亞半島，北約同時邀請歐洲安全與合作組織（OSCE）成員國派員觀察演習內容，也邀請白俄羅斯、俄羅斯官方蒞臨指導。

史托騰伯格表示，「北約不尋求對抗，但我們隨時為保衛所有盟友免受任何威脅做準備」；但俄國防部長謝爾蓋．紹伊古（Сергей Шойгу）怒斥「北約在我國邊境附近的軍事活動已達到冷戰時期以來的最高程度」，莫斯科可能會「被迫」對西部邊境的北約活動作出回應。