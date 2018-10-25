山寨的比較嗆！強國仿「無印良品」反告日商正牌侵權

中國部分地區陸續新開了許多無印良品，然而卻和日本的無印良品商店不同。（圖翻攝自微博）

2018-10-25 23:37

〔即時新聞／綜合報導〕近日中國黑龍江牡丹江及山東青島的萬達廣場百貨陸續新開了幾間「無印良品」，不過不是日本的「無印良品MUJI」，而是中國自創的「無印良品Natural Mill」，讓許多中國網友搞得霧煞煞，批評中國版的無印質量相當差，然而事實上中國和日本就曾因為商標問題而鬧上法庭，最後由中國的無印勝訴。

據香港媒體報導，中國的「無印良品Natural Mill」和「無印工坊」自2004年後已變成北京棉田紡織品公司旗下的品牌，其原公司註冊的無印商標，也自動轉讓給北京棉田公司，有效期限至2021年。

日本無印曾控告中國山寨的無印良品侵權，山寨無印卻聲稱「無印工坊 Natural Mill」店名沒有抄襲，「無印良品」只是該公司旗下一條生產線。

沒想到，如今北京棉田公司卻反過來控告日本無印良品侵犯註冊商標，經歷多年的訴訟，去年12月中國法院最終裁定北京棉田公司勝訴，原因是中國版的無印商標「長期宣傳和使用已具備極高的知名度」，商標能繼續使用，日方須賠償102萬人民幣（約402萬新台幣），並在網店及門市發表聲明。

報導指出，許多中國網友在參觀完中國新開幕的無印良品後，紛紛表示「產品漏洞百出」、「這麼大的店結果還是山寨的」，而台灣網友得知後也表示，「無印良品vs無良膺品？」、「看圖片整間店都超像」、「厲害了仿的還告得贏」。