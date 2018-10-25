2年226漁民喪命 綠色和平籲塞內加爾改善安全

塞內加爾漁民必須冒著生命危險捕魚維生。（法新社）

2018-10-25 23:56

〔即時新聞／綜合報導〕環團綠色和平23日時披露，位於西非的塞內加爾在過去2年內，有超過226位漁民因捕魚喪命，上千人失蹤。綠色和平指出，躲避工業漁船加上設備老舊，是塞內加爾漁民面對的重大危機。

綜合外媒報導，非洲綠色和平23日發表年度調查，提到從2016年起，已有226個漁民在海上喪命，更有數千漁民失蹤，不過有許多非正式漁民沒有向政府登記，所以數據並不完整；據塞內加爾漁業監測和保護局（DPSP）調查，2017年共有92起海上事故，140人死亡，大部分為漁民，較去年增加63%。

漁民的意外被認為是工業漁船及設備老舊所引起；中國與歐洲的工業漁船在塞內加爾鄰近海域大量捕撈，漁民為避免與大船的糾紛和生存，只好到更遠的海域捕魚，但船隻設備不足，缺少導航及救生設備，機器時常故障，導致漁民容易在海上失蹤，甚至死亡。

綠色和平非洲海洋活動專家西塞（Ibrahima Cissé）指出，塞內加爾漁民過去以手工捕魚維生，由於捕撈政策的不足，還有工業漁船的過度捕撈，迫使漁民冒著生命危險捕捉稀少的魚，政府應該替漁民提供救生衣，並適時給予協助。

最後綠色和平呼籲塞內加爾當局，透過強化監測水域和監測機制來增加手工漁民的安全，為人民的利益建立區域一體化的海洋資源管理方法。