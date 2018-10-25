華郵記者命案 沙國檢方：是預謀殺人

沙烏地阿拉伯當局對於「哈紹吉命案真相」的說法一變再變，國營媒體引述檢方最新說法指出，這是一起預謀殺人案。（美聯社）

2018-10-25 21:26

〔即時新聞／綜合報導〕《華盛頓郵報》特約記者、沙烏地阿拉伯異議人士哈紹吉（Jamal Khashoggi），日前在沙國駐伊斯坦堡領事館遇害。沙國當局對於「真實情況」的說法一變再變，國營媒體引述檢方最新說法指出，這是一起預謀殺人案。

外媒引述沙國國營媒體「al-Ekhbariya」和沙烏地新聞社（Saudi Press Agency）報導，沙國和土耳其對此案展開聯合調查，沙國檢察總長莫傑布（Saud al-Mojeb）今（25）日表示，調查人員在審查土國官員作所提供的證據後，發現殺害哈紹吉是一起有預謀的罪行。

沙國對這起命案的說法反覆，最初否認哈紹吉失蹤，稱他在訪問領事館後已經離開，後來又更新說法，稱哈紹吉確實是在領事館內「與人討論失和、鬥毆致死」，並無蓄意滅口之事，不久又改口稱是因「鎖喉窒息」而亡。

沙國的西方盟友和土耳其對於這些說法高度懷疑。土耳其外長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）今日在記者會上表示，「哈紹吉的遺體仍未被找到，它在哪裡？」他說，除了找到兇手，哈紹吉的家人也想要履行最後的職責：安葬哈紹吉。