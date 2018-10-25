「龍蝦上桌前飽受劇痛」 學者：牠們有精密神經系統

有學者指出，這類帶殼生物身上有著精密的神經系統，在成為桌上的美食前，牠們常常是在烹煮的過程中，經過劇烈疼痛後才死去。（資料照）

2018-10-25 21:58

〔即時新聞／綜合報導〕螃蟹、龍蝦等甲殼類水中生物，一直是人們喜愛的海鮮，常在宴客時成為桌上佳餚。然而有學者指出，甲殼類生物身上有著精密的神經系統，在成為桌上的美食前，牠們常常是在烹煮的過程中，經過劇烈疼痛後才死去。

據《BBC》報導，貝爾法斯特女王大學（Queen's University Belfast）教授艾爾伍德（Robert Elwood）進行連串實驗，龍蝦這類帶殼生物身上有著精密且分散的神經系統，重擊牠們的頭部無法使牠們陷入昏迷，若是活活將牠們丟入沸水中烹煮，更會讓牠們在劇烈疼痛中受苦而死。

要殺死龍蝦這類的生物，必須刺穿他們身體多處，然而即便是技術熟練的廚師，也需要花費一段時間才能將牠們的感官神經全數破壞，因此最人道的方法是以一種水產用電擊器，迅速將牠們電死，不過這種裝置要價不斐，大概要2500英鎊（約台幣10萬元），一般餐廳難以負擔。

目前瑞士已頒布了相關法令，規定禁止將龍蝦等帶殼海鮮「活煮」，只有電擊或是破壞龍蝦頭方式的處理方法是合乎法令的。