他到超商求職被拒改買樂透 結果中了1700萬

近期美國1名民眾曾應徵超商工作，但因為年齡而未雇用，但他變成超商的彩券常客，結果變成美國兆彩的2獎幸運兒，抱走56萬2472美元（約新台幣1700萬元）。示意圖。（法新社）

2018-10-25 21:34

〔即時新聞／綜合報導〕美國「兆彩樂透」（Mega Millions）連3個月摃龜，結果美國時間23日頭獎1注獨得，讓不少人發財夢碎，但其他獎項也有幸運兒，其中1名洛杉磯幸運兒原先要應徵連鎖超商的工作而被拒，因此他變成購買彩券的常客，結果意外中2獎，獎金56萬2472美元（約新台幣1700萬元）。

據《世界日報》報導，2獎有36注中獎，其中1注由洛杉磯諾瓦克地區的1間OK超商（Circle K）賣出。超商經理阿凡達（Avtar）受訪指出，獎號公布的隔天（24日），有幸運兒來向他報喜，起初他以為在開玩笑，結果等到通知才發現真的在自家超商賣出，讓他不敢置信。

阿凡達也描述中獎者是名約20歲的非裔男子，最近幾個月常來超商買彩券，但他其實在1年前曾應徵超商工作，但因為法定年齡規定21歲才能販售菸酒，因此沒有雇用他。

兆彩23日開出的獎號為「5、28、62、65、70，特別號：5」，頭獎出現在南卡羅來納州，1注獨得16億美元（約新台幣495億元），據估計，頭彩的幸運得主扣除稅金等，將可領到約9億美元（約台幣280億元）的現金。2獎則是6個號碼中有5個號碼對中，有36注中獎，獎金56萬2472美元（約新台幣1700萬元）。