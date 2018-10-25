南韓國會議員：美國大使館38年沒繳租金

南韓執政黨國會議員今（25）日驚爆，美國駐南韓大使館已有38年沒有繳交租金。（法新社）

2018-10-25 19:30

〔即時新聞／綜合報導〕南韓執政黨國會議員今（25）日驚爆，美國駐南韓大使館已有38年沒有繳交租金。

《韓國時報》報導，南韓共同民主黨議員沈載權（音譯，Shim Jae-kwon）援引外交部的數據指出，美國大使館自1980年起沒有繳交租金，迄今38年的費用超過900億韓元（約新台幣24億元）。美國大使館位於首爾市中心，土地所有人為南韓政府。

沈載權指出，美國國際開發署南韓辦事處（USAID-Korea）和大使館前身美國援外使團（USOM）早已結束運作多年，代表免費使用使館大樓的合法理由已不存在。

南韓外交部曾在2008年表示，正與美國討論此事。但沈載權表示，兩國在2005年簽署了關於大使館搬遷的備忘錄（MOU），2011年簽署了備忘錄的實施協議，但自此以後，沒有任何切實行動或進展。他指出，管理這塊土地的外交部沒有履行職責。

他還提到，南韓已經支付了其駐美大使館和領事館所租用或擁有土地的費用，包括花了2000多萬美元（約新台幣6.2億元）買下大使館或領事館所在地的所有權，以及每年為領事館支付超過400萬美元（約新台幣1.2億元）的租金。

沈載權表示，預計美國大使館搬遷還需要很長的時間，將會持用佔用南韓國有土地，「外交部必須在搬遷前算出未繳交的租金」。