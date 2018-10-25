地球暖化害的？登山客遇到「正在呼吸的森林」

2018-10-25 20:27

〔即時新聞／綜合報導〕放假時，有些人會選擇前往山上享受森林浴，感受森林植物散發出來的芬多精，近期加拿大魁北克地區1名登山客遇到驚人的一幕，拍下「正在呼吸的森林」，引起瘋傳。

推特用戶賀蘭德（Daniel Holland）20日PO出一段影片，影片中可見被樹木、草地覆蓋的地面，猛烈地上下起伏，讓賀蘭德驚呼這景象是「正在呼吸的森林」，也掀起網友熱烈討論。

有網友認為是大自然的反撲，「地球在生氣了」、「地球暖化造成的吧！」；也有網友開玩笑貼出梗圖：「可能是超人起飛」、「哥吉拉出沒」等，但都對這個景象感到好奇。

對此，地質學家布雷桑（David Bressan）解釋此現象是強風引起的視覺錯覺；因為該地區受到大雨的侵襲，讓土壤充滿水分，變得結構鬆散，因此當強風吹拂樹木時，被樹根纏繞的地面也跟著受到影響，上下晃動，形成「正在呼吸的森林」的錯覺。

相關影片請見：