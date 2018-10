地球暖化害的？登山客遇到「正在呼吸的森林」

2018-10-25 20:27

〔即時新聞/綜合報導〕放假時,有些人會選擇前往山上享受森林浴,感受森林植物散發出來的芬多精,近期加拿大魁北克地區1名登山客遇到驚人的一幕,拍下「正在呼吸的森林」,引起瘋傳。

推特用戶賀蘭德(Daniel Holland)20日PO出一段影片,影片中可見被樹木、草地覆蓋的地面,猛烈地上下起伏,讓賀蘭德驚呼這景象是「正在呼吸的森林」,也掀起網友熱烈討論。

有網友認為是大自然的反撲,「地球在生氣了」、「地球暖化造成的吧!」;也有網友開玩笑貼出梗圖:「可能是超人起飛」、「哥吉拉出沒」等,但都對這個景象感到好奇。

對此,地質學家布雷桑(David Bressan)解釋此現象是強風引起的視覺錯覺;因為該地區受到大雨的侵襲,讓土壤充滿水分,變得結構鬆散,因此當強風吹拂樹木時,被樹根纏繞的地面也跟著受到影響,上下晃動,形成「正在呼吸的森林」的錯覺。

The ground looks like it's breathing in this Quebec forest. pic.twitter.com/AeETAYJOdN