慶生宴遭32同學放鳥！NBA球隊送門票 7000人幫他慶生

亞利桑那州鳳凰城太陽隊邀請泰迪參加今日由超級籃球巨星詹姆士（Leborn James）率領的湖人隊對上鳳凰城太陽隊的比賽。（圖擷取自Phoenix Suns推特）

2018-10-25 18:44

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名男孩泰迪（Teddy）日前度過6歲生日，他的媽媽替他訂了間披薩餐廳並邀請32名同學慶生，結果最後卻沒半個人到場，讓泰迪度過最慘生日。在泰迪一個人孤單坐在空蕩餐廳的照片曝光後，不但網友暖心留言大量湧入，位處亞利桑那州的NBA球隊以及足球隊也將免費招待泰迪入場觀賽，並送上特製禮物，讓現場7000名觀眾幫他慶生。

綜合外媒報導，亞利桑那州男孩泰迪日前邀請他的32位同學和其家長共同參加他的生日派對，不料當天除了1名家長告知不能前往外，其他人全數爽約。泰迪的媽媽馬濟妮（Sil Mazzini）對此坦言替泰迪感到難過，好在泰迪還小，沒有把事情放在心上。

不過在泰迪孤單一人坐在長桌邊的照片曝光後，不但吸引大量網友溫暖的生日祝福，亞利桑那州鳳凰城太陽隊也免費招待泰迪觀看今（25）日由超級籃球巨星詹姆士（Leborn James）率領的湖人隊對上鳳凰城太陽隊的比賽。

在今日比賽前，太陽隊不但讓吉祥物替泰迪換上印有泰迪名字的特製球衣以及生日皇冠，讓全場7000多名觀眾幫他慶生，更讓他與NBA球星擊掌並一同觀看賽前熱身，羨煞不少粉絲。

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吉祥物幫泰迪穿上特製球衣與生日皇冠

泰迪與太陽隊球員擊掌