影片曝光！新疆再教育營「放封」 網諷：祖國監牢真歡樂

2018-10-25 19:57

〔即時新聞/綜合報導〕中國政府在新疆廣設「再教育營」,外傳拘禁上百萬的維吾爾族人進行非人道洗腦教育,當局卻佯稱是「職業訓練中心」。中國官媒「環球時報」總編輯胡錫進24日貼出一段維族女性在鐵絲網內「放封」的影片,但影片一出遭中國網友大肆嘲諷「在祖國監牢裡可真歡樂啊」!

胡錫進日前曾前往新疆再教育營,最近則不斷在社群媒體上發文或貼圖來護航這個備受國際批評的措施,他昨天在微博、推特公布一段影片,指稱影片內容是在新疆「技能教育培訓中心」,拍攝時間是下午,一刀未剪。他稱,當局官員告訴他這是再教育營平常會從事的活動,雖然他沒辦法查證是否屬實,但他持相信的態度。

從這段近2分鐘的影片可看出,不少穿著制服的維吾爾族女子在黃色大樓外的操場上打桌球、籃球與跳舞,其他人則依序坐在場邊當觀眾,然而諷刺的是,週遭全都充滿著綠色的鐵絲網牆,裡面的維族女子似乎被當成犯人對待。

胡錫進還稱,「教育培訓中心」絕對沒有西方國家、媒體所描述的那麼糟糕。但文章下方卻遭中國網友一面倒留言痛批與嘲諷,「在祖國監牢裡可真歡樂阿」、「打球和跳舞的樣子都很生疏,這是拿來做做樣子的吧」、「如果真是歡樂天堂,裡面的人可以自由離開嗎」、「把集中營說的這麼清新脱俗,這是放風時間吧?」、「沒有人道、可悲,可惡,邪惡的中共」、「這完全就是個人間地獄」。

更有不少人痛批胡錫進「不要臉昧著良心、昧著事實說話」、「你這個人渣,你會有報應的」、「總有一天你老婆、小孩也都會進去的,你等著」、「畜生王X蛋,專制的走狗」。

This is a 2-minute long take I shot at the vocational training center in Kashgar, Xinjiang. pic.twitter.com/skQFNiVUEt