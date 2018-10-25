安倍率日企500人出訪 擴大日中經貿合作

日本首相安倍晉三25日中午啟程訪中，他在推特上貼寫道「羽田機場晴空萬里」，在中國網路引起討論，中國網友自嘲「北京天空灰濛濛」。（取自安倍推特）

2018-10-25 18:56

〔駐日特派員林翠儀／東京二十五日報導〕日本首相安倍晉三今天中午啟程前往北京，美中貿易衝突加遽是促成這次日本首相時隔七年正式訪中的背景因素之一，這次安倍帶了五百名企業人士同行，擴大經貿合作應是這次訪中的主軸，包括以第三國合作取換對中政府開發援助（ODA）的終止、重啟貨幣互換協議、解除日本食品進口禁令等，都是倍受矚目的議題。

日本首相上次正式訪中是在二○一一年底民主黨野田佳彥政府時期，後來因為日本將釣魚台收歸國有及日中撞船事件雙方關係惡化，去年底雙方關係回溫，今年五月中國總理李克強訪日，之後美中貿易戰開打，中國轉頭拉攏美國的盟友日本，因此之前造成兩國衝突的問題，包括釣魚台領土問題、慰安婦及南京大屠殺等全部被拋於腦後。安倍此行除了日企人士，外相河野太郎和經產相世耕弘成也同行。

安倍今天抵中後，首先參加「日中和平友好條約」締約四十週年活動，接著與李克強進行會談，晚間則出席中國國家主席習近平的國宴，二十六日則於上下午分別與李克強和習近平進行會談，訪中期間安倍也預定訪問李克強的母校北京大學與學生進行交流。

這次訪中以擴大經貿合作為主，主要內容已提早在日媒曝光，例如終止對中ODA，日本從一九七九年起對中政府開發援助，至今已實施約四十年，提供金額達三．六五兆圓（約合台幣一兆元），日本外相河野太郎日前表示，考慮中國目前的經濟水準，已不需援助。

取得而代之則是安倍強調的「日中合作新次元」，啟動雙方在第三國的開發合作及人材培養等，這次同行包括經團連在內的五百名日本企業人士，將出席相關的經貿合作論壇，東京大學教授高原明生日前在一項演講中透露，這次雙方可能簽定高達五、六十項的「合作備忘錄」（MOU）。

除了終止ODA以外，二十六日的「安習會」上也將就重啟兩國央行間相互融通日元與人民幣的「貨幣互換協議」，兩國在二○○二年簽署三十億美元協定，但二○一三年期滿時因雙方關係惡化而未再續約，這次再次重啟，金額將擴大約十倍達三兆圓。

安習會上雙方將談及北韓無核化問題，安倍將尋求中方早日解決北韓綁架日本人質問題。另外，對於東協等十六國的區域經濟組織RCEP目標在今年內締結事項也將進行協商，安倍也將當面邀請習近平於明年訪日。

安倍帶了大禮訪中，中方相對回禮首推解除食品進口禁令，日本福島核災後，中國禁止東京、福島等十縣食品進口，目前雙方協商已到最後階段。

另外，繼今年六月雙方啟動避免偶發性衝突的相互通報機制「海空聯絡機制」後，日中防務部門也在協調將進一步重啟海上自衛隊與中國海軍的艦艇互訪。安倍與李克強會談上，可能締結「日中海上搜救（SAR）協定」，這是規定週邊海域發生海難事故時雙方的合作應對方式。