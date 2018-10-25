中國自媒體成「黑公關」 企業拒交保護費就等著「被黑」

中國有些自媒體會定期向企業收「保護費」，如果企業不願交錢，就可能在網路上被黑。（美聯社）

2018-10-25 18:11

〔即時新聞／綜合報導〕隨著網路的普遍，線上出現越來越多的「自媒體」。不過中國有些自媒體卻是靠著「勒索」企業維生，他們會定期向企業收「保護費」，如果企業不願意交錢，就可能在網路上「被黑」。

綜合中媒報導，最近中國出現越來越多自媒體，他們靠著「勒索」企業維生，不只會定期收「保護費」，還聯合起來打擊企業，有的自媒體甚至會與正規記者、公關公司裡應外合，榨取企業媒體投放費。只要企業不配合繳錢，就可能在網路上黑掉。中國一間汽車公司的公關就表示，公司每年要維護上百家自媒體，合作單價從人民幣5萬（約22萬新台幣）到數十萬元人民幣不等。

報導指出，自媒體的主要勒索對象是中國民營房企，因為國企有中共政府撐腰，若去寫負面報導需面臨不小的風險。房地產是最容易敲詐的行業之一，由於房地產貨值高，營銷費用也比一般企業充足，民營房企因此成為自媒體眼中的肥肉。

報導也提到，很多自媒體人其實來自中國官媒，上海幾個「自媒體大號」的創辦人就都是由前媒體人、業內人士所組成。中國時政評論員石實表示，這些業內人士非常清楚中國房地產運作黑幕，才因此黑吃黑。